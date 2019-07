Roma, altra goleada e 10-1 al Trastevere: esordio per Mancini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si chiude anche il secondo test amichevole in pochi giorni a Trigoria. Dopo il 12-0 al Tor Sapienza di giovedì, arriva un'altra goleada con il 10-1 al Trastevere. Da registrare la doppietta di un sorridente Edin Dzeko, nonostante non riesca a sbloccarsi ancora la trattativa con l'Inter, e Alessandro Florenzi in campo per un'ora come esterno sinistro. Nella ripresa ha fatto il suo esordio Mancini, prendendo al 63' il posto di Fazio. Non hanno preso parte alla gara Zaniolo e Pastore che nel pomeriggio hanno lavorato a parte sul campo B insieme ai due nuovi acquisti Diawara e Veretout. Out anche gli infortunati Kluivert, Coric, Gonalons e Riccardi. Ancora non è rientrato invece dalle vacanze Lorenzo Pellegrini che si aggregherà al gruppo la prossima settimana.

FORMAZIONI

Roma 1° tempo (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Fazio, Capradossi, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Ünder, Antonucci, Florenzi; Dzeko.

Roma 2° tempo (4-2-3-1): Pau Lopez; Bouah, Fazio (dal 63’ Mancini), Jesus, Spinazzola; Santon, Florenzi (dal 63’ Cristante); Perotti, D'Urso, Defrel, Schick.

All. Fonseca.

Trastevere (4-2-3-1): Casagrande; Marino, Tarantino, Sfano, Pastorelli, Bergamini, Lucchese, Bertoldi, Tajarol, Lorusso, De Iulis

A disp.: Tolomeo, Cornacchia, Feroci, Ponzi, Roselli, Capodaglio, Di Giuseppe, Falco, Grappasonni, Sannipoli, Marini, Panico, Pecci

All. Perrotti

Arbitro: Sig. Ghinelli

Assistenti: Perna-Garcea

TABELLINO

Ammoniti: –

Espulsi: –

Marcatori: 2’-29’ Dzeko (Roma), 6’ Kolarov (Roma), 20’ Under (Roma), 22’ Antonucci (Roma), 45’+1 Lorusso (Trastevere), 45’+3 Cristante (Roma), 47’ D’Uro (Roma), 48’ Schick (Roma), 57’ Perotti (Roma), 87' Defrel (Roma)