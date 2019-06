Roma, Andersen per il dopo-Manolas: alla Samp può tornare Defrel

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con Kostas Manolas sempre più vicino al Napoli, in casa Roma è già iniziata la caccia a un nuovo difensore centrale. Si guarda a Genova, dove piace non poco Joachim Andersen, come riporta il Corriere dello Sport.

Concorrenza ampia - Il problema è che per il giovane e talentoso difensore rischia di scatenarsi una vera e propria asta internazionale. Il Tottenham nei giorni scorsi ha offerto 35 milioni di euro, ma sul giocatore ci sono anche Inter e Arsenal, con la Sampdoria che chiede almeno 40 milioni cash.

Defrel sul piatto - Ecco che per superare tutti nella corsa al danese la Roma potrebbe decidere così di inserire nell'operazione il cartellino di Gregoire Defrel. L'ex Sassuolo ha vissuto troppi alti e bassi durante il prestito ai doriani dell'ultima stagione, ma Di Francesco lo apprezza e Ferrero lo riprenderebbe volentieri.