Roma, asse con l'Everton. Si punta Kean mentre Ancelotti vuole Cengiz Under

vedi letture

E’ doppio il filo di mercato che nelle prossime settimane potrebbe legare Roma ed Everton. Sul piatto Moise Kean e Cengiz Under. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il club giallorosso sarebbe interessato all’attaccante ex Juventus, da prelevare in prestito con diritto di riscatto. Dai Toffeees per adesso, però, rispondono con una disponibilità ad un prestito secco e al contemporaneo interesse nei confronti dell’attaccante turco, molto apprezzato da Carlo Ancelotti e ritenuto, invece, cedibile da Paulo Fonseca.