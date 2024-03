Roma, Azmoun rischia uno stop di un mese: oggi l'iraniano sarà a Roma per gli esami

vedi letture

L'attaccante della Roma Sardar Azmoun quest’oggi rientrerà nella capitale dopo aver sostenuto ieri dalla tribuna la sua nazionale impegnata nella sfida contro il Turkmenistan, riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Una partita speciale per lui, spiega il quotidiano, che ha origini turkmene, nato a Gonbad-e Kavus, una cittadina iraniana di circa centocinquantamila abitanti nella regione del Golestan, a pochi chilometri dal confine col Turkmenistan. Così si spiega anche la presenza del padre di Sardar, Khalil Azmoun, ad Ashgabat, la capitale della nazione che ha ospitato la partita dell’Iran.

Oggi gli esami a Trigoria, si teme uno stiramento del tendine del ginocchio sinistro

L’attaccante giallorosso avrebbe voluto giocare, ma l’infortunio di una settimana fa (sempre contro il Turkmenistan) lo ha costretto al forfait. Sia in nazionale, sia per le prossime partite con la Roma. Oggi il ventinovenne rientrerà a Roma per sottoporsi agli esami strumentali che dovrebbero confermare l’esito dei primi svolti in Iran: stiramento del tendine del ginocchio sinistro.

Un mese di stop

Uno stop di circa tre-quattro settimane, proprio nel momento di maggior bisogno di un vice Lukaku tra i complicati impegni di campionato (Lazio e Bologna tra tutti) e quelli di Europa League (il quarto contro il Milan).