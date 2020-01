Roma, bella ma inconcludente con le big e un'occasione di nome Juve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si dice che chi ben comincia sia a metà dell’opera. Ecco, la Roma in questo 2020 è partita tutt’altro che con il piede sull’acceleratore. La prima all’Olimpico del nuovo anno fa registrare il segno “2”. La sconfitta contro il Torino allontana la vetta e rimette in gioco l’Atalanta per la lotta a un posto in Champions Leauge. Soprattutto pone l’accento su un dato, non allarmante, ma sul quale Fonseca deve riflettere. La squadra giallorossa ha vinto solo due partite (Milan e Napoli) contro i club della parte sinistra della classifica. Score che peggiora se si prende in esame chi ricopre una posizione europea dove i successi sono praticamente nulli.

AMBIZIONE - Ieri è stato fatto notare a Fonseca in conferenza stampa, il quale non si è detto preoccupato. “Abbiamo sempre giocato bene contro le migliori della Serie A” spiega il tecnico. Poi rincara la dose: “Non mi spaventano queste partite, ma quelle con le cosiddette medio-piccole”. Dunque per il portoghese è sempre e solo una questione di atteggiamento e ambizione che la Roma fino a oggi ha mostrato solamente a sprazzi. La Juventus, però, può rappresentare la grande occasione per riscattare un dato statistico che per ora non pregiudica la Champions League del prossimo anno, ma che pone sempre la squadra giallorossa come inseguitrice nonostante sia avanti ad Atalanta e Napoli (a inizio stagione le più accreditate per un posto in Europa). Con i bergamaschi è arrivata la prima sconfitta del nuovo corso, bocciando anche l’esperimento della difesa a 3. Fonseca aveva pensato di riproporla questa sera contro i bianconeri per arginare Cristiano Ronaldo e dare una mano a Florenzi dal suo lato. La mancata convocazione di Fazio, però, ha fatto sì che questa soluzione tramontasse prima ancora della prova finale nella rifinitura di ieri. Troppo rischioso schierare Cetin e per questo sarà ancora la coppia Smalling-Mancini a dare stabilità al reparto. Ai gol, poi, dovrà pensarci Dzeko. Quando segna lui contro i bianconeri, la Roma vince. La speranza di Fonseca, allora, è che i gol sciupati in queste ultime partite possano essere stati preservati per la sfida di questa sera.