Roma-Bologna, formazioni ufficiali: tornano Mkhitaryan e Kolarov

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Bologna. Si rivede Mkhitaryan dal primo minuto. L'armeno è tornato dopo un mese d'assenza e prende il posto dello squalificato Pellegrini. Confermato Perotti sulla trequarti al posto di Kluivert. Si rivede anche Kolarov sulla corsia sinistra. Nel Bologna torna Tomiyasu sulla destra, in mezzo al posto dello squalificato Poli spazio a Svanberg. Davanti Barrow prende il posto di Sansone:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancin, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. All. Fonseca.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Svanberg, Schouten, Soriano; Orsolini, Palacio, Barrow. All. Mihajlovic.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

ASSISTENTI: Di Iorio-Imperiale

IV UOMO: Sacchi

VAR: Irrati

AVAR: Carbone