Roma-Bologna, i voti ai tecnici: Fonseca, cambi tardivi. Super Mihajlovic

Bologna sbanca Roma, vede l'Europa e sancisce lo stato di crisi dei giallorossi. L'ultimo exploit all'Olimpico risale al 2012, stesso identico risultato di stasera: 2-3. Ieri il protagonista era Alberto Gilardino, arrivato sotto le due torri in cerca di rilancio dopo una stagione flop. Stasera the man of the match è Musa Barrow, arrivato a gennaio da promessa non mantenuta all'Atalanta.

ROMA-BOLOGNA 2-3 - 16' Orsolini, 26' e 51' Barrow, 22' Denswil aut., 72' Mkhitaryan

PAULO FONSECA 5 - Approccio sbagliato, squadra in balia dell'avversario per quasi tutta la partita e solo gli inserimenti tardivi di Bruno Peres e Carles Pérez hanno cambiato l'inerzia.

SINISA MIHAJLOVIC 7 - Prepara una partita come se non giocasse in trasferta. Squadra che impone il suo gioco e batte il ferro finché è caldo, cercando una volta in vantaggio di allargare il divario. Barrow sulla sinistra è una mossa vincente e la sua volontà di portarlo a Bologna è premiata.