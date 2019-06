Roma, caccia al portiere: idea Anthony Lopes. Ma prima l'addio di Olsen

© foto di Federico Gaetano

La Roma in questa finestra di calciomercato cambierà il suo portiere titolare. Tra le possibilità, scrive il 'Corriere dello Sport', c'è anche Anthony Lopes, nazionale portoghese legato all'Olympique Lione da un contratto in scadenza nel 2020.

Prima però bisognerà cedere Robin Olsen, portiere su cui la Roma non ripone più fiducia. A margine della gara con la sua Svezia l'estremo difensore classe '90 non ha voluto rispondere alle domande sul suo futuro: destinazione ancora incerta, anche perché mancano offerte concrete.