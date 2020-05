Roma, Calafiori seguito dalle big ma col futuro incerto: il rischio è un Riccardi bis

Se da una parte l'allenatore Paulo Fonseca chiede alla Roma di acquistare giocatori pronti e maturi anche nell'età anagrafica, il club giallorosso aspetta di capire cosa succederà a Riccardo Calafiori, considerato il miglior talento della Primavera romanista. Dopo che Riccardi è rimasto fuori per l'intera stagione pur percependo uno stipendio da 500mila euro, i dirigenti romanisti pensano a come gestire il futuro di questo talento già pronto per la prima squadra tanto da ottenere una proposta di rinnovo. Su di lui ci sono PSG, Juventus e anche l'Inter e la domanda che in molti si fanno è: farà la fine di Luca Pellegrini, sacrificato in favore di Kolarov, oppure avrà la sua chance? A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.