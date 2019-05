Roma, casting allenatore: De Zerbi pista italiana, Fonseca quella straniera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma cerca l'allenatore del prossimo anno ed è costretta a rincorrere, vista la permanenza di Gian Piero Gasperini all'Atalanta. Il Corriere dello Sport scrive che piace Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo che ha raggiunto una tranquilla salvezza ma molto apprezzato per il gioco proposto, alle sue spalle c'è Marco Giampaolo della Sampdoria mentre Gennaro Gattuso ha avuto un contatto con Baldissoni qualche mese fa ma poi non ci sono stati sviluppi.

Pista straniera. La Roma potrebbe però decidere di puntare su un allenatore non italiano, piace Paulo Fonseca dello Shakhtar che ha un contratto fino al 2020. Interessa Pepe Bordalas, tecnico del Getafe, così come Nuno Espirito Santo del Wolverhampton mentre Rafa Benitez e Laurent Blanc non sono mai stati contattati.