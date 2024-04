Roma, Celik: "Mi scuso, ma sono orgoglioso dei miei compagni. Grazie al mister"

Zeki Celik, esterno della Roma, si è reso protagonista di un brutto fallo su Leao nel primo tempo, che gli è costato il cartellino rosso. I giallorossi hanno poi vinto 2-1 contro il Milan e si sono qualificati alle semifinali di Europa League, ma il turco su Instagram ha voluto comunque esternare il suo stato d'animo: "Mi scuso per aver lasciato la mia squadra con un giocatore in meno. Comunque sono orgoglioso dei miei compagni che non hanno mollato e hanno dimostrato grande resilienza. Voglio anche esprimere la mia gratitudine al mister per il suo sostegno".