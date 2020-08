Roma, cessione complicata per Pau Lopez: potrebbe essere ancora lui il titolare

vedi letture

Situazione in stallo per la porta della Roma. I giallorossi vorrebbero trovare il sostituto di Pau Lopez, ma cederlo senza generare una minusvalenza non è impresa facile. Inoltre come scrive Il Tempo lo spagnolo vorrebbe rimanere a Roma per provare a rilanciarsi. Dunque, nonostante le candidature di profili come Sirigu, Perin o Cragno, lo spagnolo potrebbe difendere la porta dei capitolini anche l'anno prossimo.