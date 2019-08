Roma, Cetin: "Sono qui per rendere orgoglioso il mio Paese"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club giallorosso, il nuovo difensore della Roma Mert Cetin ha commentato il suo approdo in Italia anche attraverso il proprio profilo Instagram: "Avevo 10 anni quando sono arrivato al Genclerbirligi col sogno di diventare un calciatore. Ora c'è una nuova strada di fronte a me, giocherò per la Roma e rappresenterò con onore sia il mio vecchio club che la Turchia. Il mio obiettivo è quello di rendere orgoglioso il mio Paese e indossare la maglia della Nazionale". Il classe '97 ha firmato un contratto fino al 2024 ed è stato ufficializzato dai capitolini nella giornata di ieri.