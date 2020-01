© foto di Insidefoto/Image Sport

Non ci sarà nessun processo sportivo per il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi. A riportarlo è Il Tempo che spiega come, due giorni fa, la Procura Figc abbia chiesto l'archiviazione del caso alla Procura Generale dello Sport. Sul dirigente giallorosso andavano avanti delle indagini da tre mesi, al fine di dimostrare il suo aver lavorato per il club di Trigoria, già da maggio, quando era ancora un dipendente del Torino. Nei prossimi giorni, a meno di grosse sorprese, il prefetto Taucer confermerà la chiusura del procedimento.