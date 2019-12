© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'arrivo di Friedkin a Roma sembra destinato a far sognare in breve tempo i tifosi della Roma che adesso pensano in grande dopo gli anni comunque buoni passati sotto la guida di Pallotta. Una delle prime operazioni che potrebbe portare in fondo il futuro nuovo proprietario è quella relativa al riscatto di Chris Smalling. Al momento la distanza è comunque molto risicata: 18 milioni offerti dalla Roma contro i 20 richiesti dal Manchester United. L'imprenditore statunitense potrebbe dare subito il via libera per chiudere l'affare con il club inglese dimostrando di avere le idee chiarissime per rilanciare anche tecnicamente la squadra di Fonseca. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.