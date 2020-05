Roma, conferme dalla Spagna: giallorossi sulle tracce di Santiago Arias

vedi letture

Il quotidiano spagnolo AS conferma l'indiscrezione di mercato lanciata da TMW: la Roma è sulle tracce di Santiago Arias dell'Atletico Madrid. Come scrive il quotidiano infatti, il colombiano, se non riceverà le giuste garanzie da parte del tecnico Simeone, potrebbe chiedere di essere ceduto durante la prossima finestra di mercato. La Roma ritiene che il classe '92 sia il profilo ideale per rafforzare la corsia destra.

LEGGI ANCHE - TMW - Roma, in difesa c'è l'idea Santiago Arias: piace il terzino dell'Atletico