ufficiale Santiago Arias riparte da Cincinnati. L'ex Atletico firma fino a dicembre

In estate si era svincolato dall'Atletico Madrid, ora riparte dalla Major League Soccer. Nuova avventura per Santiago Arias: il terzino destro colombiano ha firmato un contratto con Cincinnati FC fino al 31 dicembre 2023, con opzione per un altro anno.