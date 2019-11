© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mentre Dan Friedkin è negli USA e l'advisor JP Morgan insieme allo Studio Chiomenti porta avanti la due diligence per suo conto, alcune private equity continuano a prendere informazioni sul dossier-Roma. Il Messaggero fa sapere che questa settimana va considerata di inevitabile stand-by, con le novità rimandate alla prossima. La valutazione del pacchetto di maggioranza è di 750 milioni, compresi gli 80 spesi per lo stadio ma va ribadito che Pallotta è intenzionato a restare socio di minoranza. Non resta che attendere la prossima mossa di Friedkin.