© foto di Federico Gaetano

"Il Bologna? È un'ottima squadra, ma in Serie A nessuna partita è semplice". Bryan Cristante, centrocampista della Roma, è stato intervistato dal Match program giallorosso in vista della gara contro i rossoblù: "Sono carichi per il cambio allenatore, stanno bene, hanno fatto bene ultimamente. Sarà una partita tosta. Con le squadre meno blasonate abbiamo fatto fatica per mancanze nostre, nelle ultime sfide invece abbiamo dimostrato che sono partite che possiamo vincere, dobbiamo solo continuare su questa strada. È più una questione di concentrazione, dobbiamo riuscire a rimanere concentrati per 90', perché delle volte siamo andati in vantaggio ma ci siamo fatti riprendere".