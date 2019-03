Roma, Cristante: "Il rigore non c'è, ma ci abbiamo messo del nostro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha parlato così a Sky Sport dopo la gara persa oggi contro la SPAL: “Non riusciamo a dare continuità ai risultati, poi ci sono anche episodi contro come il rigore, tutto ciò rende tutto più difficile. L’arbitraggio? Il rigore non c’è, poi dico che ci abbiamo messo del nostro ma se ci si mettono anche questi episodi tutto è più difficile. Come mi trovo con il 4-4-2? Non è una questione di moduli o di singoli, serve ritrovare una quadratura di squadra e fare bene questo finale di stagione. Dobbiamo metterci con la testa giusta e chiudere nella maniera migliore. Duelli persi? Ci abbiamo messo del nostro nel perdere, in primis dobbiamo entrare con la testa e una mentalità diversa”.