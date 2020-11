Roma da Scudetto? Fonseca: "Se lo giocheranno Juve e Inter, ma altri possono avvicinarsi"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del big match di domenica col Napoli, mister Paulo Fonseca è stato interpellato anche sulla corsa per il titolo: "Roma da Scudetto? Penso che siamo all'inizio e dobbiamo aspettare più giornate per fare una valutazione, ma non ho dubbi sul fatto che Juve e Inter lotteranno fino alla fine per la vittoria del campionato. Poi ci sono altre squadre che possono avvicinarsi a questi due club, ma è presto per dirlo".

La Roma è pronta a dominare anche contro squadre di pari livello?

"Non abbiamo vinto con Juve e Milan, ma abbiamo giocato bene. Noi possiamo essere sempre forti e domani vogliamo essere la stessa squadra che sta giocando con coraggio".