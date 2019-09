Roma, dall’Europa all’Atalanta: le insidie nel tour de force dopo la sosta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma torna a casa. Fonseca riabbraccia i 12 Nazionali che mancavano dopo i rientri forzati di Cristante e Under. Ora può iniziare a lavorare con maggior insistenza sui prossimi impegni mantenendo sempre un occhio di riguardo agli infortuni. A Trigoria non vogliono commettere gli errori della passata stagione quando arrivarono addirittura a essere 50 gli stop muscolari. Per questo un primo campanello d’allarme si è accesso con i guai di Perotti, Spinazzola, Zappacosta e Under. Giocatori sui quali il tecnico portoghese, fatta eccezione per l’ex Juventus, non potrà contare nel tour de force che attende la Roma. Ventuno giorni e sette partite, per una media di una gara ogni tre. Non ci sarà tempo per fermarsi e dunque non ci sarà spazio per altri infortuni vista l’infermeria già sovraffollata nel reparto esterni.

SPRINT - Il primo obiettivo della Roma, dopo i due pareggi con Genoa e Lazio, sarà centrare già domenica contro il Sassuolo la prima vittoria stagionale. Poi a seguire ci saranno l’Istanbul Basaksehir, il Bologna, l’Atalanta, il Lecce, il Wolfberger e il Cagliari. Sfide abbordabili che obbligano i giallorossi a schiacciare il piede sull’acceleratore in vista della successiva sosta per le Nazionali che anticiperà un nuovo tour de force, ma decisamente più complicato visto il doppio confronto con il Gladbach dal quale passerà la qualificazione in Europa League, mentre in campionato arriveranno le sfide con Milan e Napoli. Dunque il secondo obiettivo della Roma in questo ciclo ravvicinato di partire sarà fare punteggio pieno in Europa e provare a raccogliere almeno 15 dei 18 punti a disposizione in campionato. Gli impegni più ostici sono rappresentati dalla trasferta a Bologna e dalla sfida casalinga con l’Atalanta. Se negli ultimi due precedenti al Dall’Ara non ci sono vittorie per i giallorossi, all’Olimpico contro i bergamaschi è andata anche peggio. La Roma non batte i nerazzurri tra le mura amiche dalla stagione 2013-14, ma quest’anno bisognerà capire come la squadra di Gasperini assorbirà il doppio impegno in Champions League. Fonseca e il suo staff, però, hanno già pronta una tabella da seguire con la speranza che la Roma possa essere in linea con le aspettative se non addirittura al di sopra.