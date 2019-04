Roma, dalla Germania: obiettivo Kruse. L'attaccante si svincola a giugno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Max Kruse nuovo obiettivo della Roma? Lo scrive la Bild, che parla di un interesse dei giallorossi per il giocatore del Werder Brema. Una trattativa che potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, perché l'attaccante è in scadenza di contratto con il club tedesco e si libererà a parametro zero a luglio. Anche l'Inter, in passato, ha manifestato interesse.