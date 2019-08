Roma, dalla Turchia: in arrivo il difensore classe '97 Mert Cetin

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma è in procinto di concludere un'operazione in entrata. Si tratta di Mert Çetin, difensore centrale classe '97 del Gençlerbirliği, cercato in estate anche da Fenerbahçe e Galatasaray. Il 22enne nella scorsa stagione ha collezionato 26 presenze nella TFF First League (la Serie B turca) siglando anche un gol.