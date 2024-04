Roma, De Rossi: "Più stanchi del Bologna, El Sha ha speso tanto. Fiducia in Abraham"

Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Bologna: "Thiago sorprende, cambia spesso, vediamo cosa faranno oggi. Abbiamo preparato le due opzioni, una più aggressiva e l'altra più attendista, saremo pronti a ogni sorpresa che incontreremo".

Abraham titolare vi darà carica in più?

"L'importante è avercela e lui ce l'ha, l'aveva anche prima dell'infortunio che gli ha dato un po' di frustrazione. Deve concentrarsi su quello che è il calcio e non disperdere energie in cose meno importanti. Gli ho parlato, si è allenato bene e ho grande fiducia in lui, quando si rientra dopo tanto tempo ci sta di fare gare buone e altre meno ma qualsiasi cosa succederà saremo qui ad attenderlo".

El Shaarawy un po' stanco?

"Ha speso tanto ma sta giocando bene, ovviamente saremo un po' più stanchi di loro. La sua riconferma è meritata, dovrà spingere tantissimo e quando sarà stanco avremo altre opzioni sulle quali contiamo molto".

Le formazioni ufficiali di Roma-Bologna

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Lucumi, Beukema, Calafiori; Aebischer, Freuler, El Azzouzi; Ndoye, Zirkzee, Saelemaekers. All. Thiago Motta