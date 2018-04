Roma, Di Francesco: "Domani parleremo di modulo, siete tutti allenatori"

Eusebio Di Francesco, dopo il 5-2 di Liverpool, parla così dei troppi tiri concessi a Salah e compagni in conferenza stampa: "Se fanno gol loro è colpa nostra, se facciamo gol noi è demerito del Liverpool. Noi abbiamo commesso delle ingenuità, ma siamo stati bravi a non mollare, questa squadra deve avere un'anima. Non mi è piaciuto l'essersi un po' abbattuti: avevamo preparato bene la gara e l'avevamo giocata bene nei primi 25 minuti. Poi siamo calati in tante cose. Poi è ovvio che domani parleremo di sistema di gioco perché siete tutti allenatori. Però se non vinci i duelli e non sei determinato nei contrasti puoi giocare come ti pare. La speranza deve esserci, sennò non faremmo questo lavoro. Non parliamo di miracoli, perché le cose non arrivano per miracolo ma per il lavoro. Come ci abbiamo creduto col Barcellona ci dobbiamo credere ora".