Eusebio Di Francesco ( qui la conferenza stampa integrale ) ha parlato anche dell'alternanza Schick-Dzeko per l'attacco della Roma, col ceco in grandissimo spolvero: "Il merito è suo. Sta dando tanto anche negli allenamenti, ma non sono soddisfatto del tutto e non si deve accontentare. Contro l'Entella poteva fare tre gol. Titolare? Sia Edin che lui sono in ottima condizione, sono valutazioni che sto facendo, anche se Edin è leggermente favorito. Nell'ultima settimana non stava benissimo ma ora ha ritrovato continuità, sono felice di avere queste opzioni davanti".