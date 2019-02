© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto oggi in conferenza stampa in visa del Bologna, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato anche di Nicolò Zaniolo: “Per quanto riguarda il momento di Zaniolo, faccio un appello generale: facciamolo vivere in maniera serena, senza dargli troppe responsabilità. Anche sulla maglia numero 10, al momento gli sta benissimo la 22. Dobbiamo dargli il tempo di crescere, sappiamo di avere a disposizione un ragazzo con una prospettiva importante, ma deve ancora dimostrare tante cose".