Roma, Di Francesco su Florenzi: "Tornerà presto a brillare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Florenzi sta vivendo un momento particolare, il rendimento non è quello dei momenti migliori, la crescita di Karsdorp può aiutarlo?". Questa una delle domande poste in conferenza stampa ad Eusebio Di Francesco. L'allenatore della Roma ha risposto così: "La competitività è sempre uno stimolo. Avere due giocatori per ruolo è importante, Florenzi veniva da un periodo particolare dal punto di vista fisico. Sono sicuro che tornerà a brillare presto, tutti quanti sono un po' in sofferenza adesso ma i giocatori importanti torneranno presto ad un certo livello".