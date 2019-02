© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Frosinone soffermandosi anche su Zaniolo: "Potrebbe anche riposare. Per l'età che ha, ha giocato tantissimo e un po' ha subito questa cosa. Non possiamo pretendere che faccia tutte gare di livello, quindi è probabile che possa partire dalla panchina. Lui è un giocatore fisico, a volte non deve andare a terra anche se a volte non è stato tutelato. E' aggressivo e ha impeto, ci sta che a volte venga ammonito. Il fatto che gli abbiano fischiato poco a favore però è vero, anche se non parlo di giocatore poco tutelato".