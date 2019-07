© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista concessa a Roma TV, Amadou Diawara ha parlato anche dello stadio Olimpico: "La prima volta che ci giocai avevo la maglia del Bologna - riporta Vocegiallorossa.it - fu emozionante giocare in uno stadio così importante, mi ha dato tanta carica. Cosa dire ai tifosi? Prometto di dare il 100% in ogni allenamento e in ogni partita per dare una mano alla squadra".