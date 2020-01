© foto di Imago/Image Sport

Dopo aver incassato il no al prestito di Suso, la Roma è tornata a parlare con il Liverpool per Xherdan Shaqiri, attaccante con un passato all'Inter che viene considerato il primo cambio offensivo dietro le spalle di Firmino, Salah e Mané. Proprio per questo motivo, il tecnico tedesco Klopp non ha nessuna intenzione di privarsene, soprattutto a metà stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.