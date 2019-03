© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’attaccante della Roma Edin Dzeko ha presentato il derby contro la Lazio ai microfoni di Roma TV: “È una partita unica ma credo che quest'anno valga di più perché ci giochiamo la Champions. Dobbiamo dare tutto in campo, anche se loro giocano in casa. Nel derby può succedere di tutto, questa gara vale tanto e dobbiamo vincere. Ogni partita da adesso alla fine sarà importante, ci sono tante squadre in corsa per la Champions, e noi abbiamo visto l'anno scorso ma anche quest'anno quanto sia bella questa competizione. Dobbiamo pensare partita per partita. Da tanto non segno nel derby? Ci ho pensato, ma sono stato fortunato e magari non ero al 100%. Speriamo che questo lo vinciamo, poi se segno meglio ancora. I giocatori romani e romanisti? Loro la vivono di più, sono nati a Roma. Anche per me quando giocai il derby a Sarajevo fu un'emozione fantastica. Voglio vincere, non penso ad altro".