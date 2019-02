© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edin Dzeko ha rilasciato una lunga intervista al numero di marzo di FourFourTwo, uscito lo scorso 6 febbraio. L'attaccante ha parlato anche di un possibile ritorno in Inghilterra? Non lo so, non ci penso. Non sai mai cosa accadrà domani, ma sono qui e con un anno e mezzo ancora di contratto. Vedremo cosa succederà. Per il momento, sono felice di essere qui a Roma”.