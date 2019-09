Roma e Atalanta si tolgono spazio e spettacolo: al 45' è 0-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma e Atalanta si tolgono spettacolo a vicenda, nella prima frazione. Ritmi alti ma ben pochi sussulti, anche a causa di un modulo utilizzato da Fonseca, con la retroguardia a tre. Ne esce quindi uno 0-0 imprevedibile alla vigilia.

L'Atalanta parte forte, trovando due volte Hateboer sulla destra: la prima volta cerca Castagne, senza trovarlo, successivamente privilegia Gomez per il diagonale, ma manda largo. La Roma risponde con un tiro murato di Spinazzola, ma le occasioni stentano ad arrivare. I sistemi di gioco sono diversi ma speculari nelle idee, Kolarov viene impiegato come terzo di difesa per permettere a Florenzi e Spinazzola di correre sulle fasce. Così come Hateboer a destra, più di Castagne per l'Atalanta.

Velocità ma non grandi occasioni a inizio primo tempo, se non un erroraccio di Gollini che spalanca la porta a Smalling: l'inglese, all'esordio, non incoccia la palla a porta vuota. In compenso, alla mezz'ora, Dzeko viene liberato sulla sinistra e si presenta davanti al portiere: stavolta l'atalantino fa ottima guardia, allargando l'apertura alare e salvando la sua porta. Risponde Ilicic, mandando a lato una bell'imbucata di Gomez, con un destro che muore poco lontano dai pali di Pau Lopez. L'assenza di Zapata però si fa sentire, nel momento di fare male.