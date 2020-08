Roma, ecco il programma della nuova stagione. Raduno a Trigoria il 27 agosto e visite già svolte

Non sono passate neanche 48 ore dalla conclusione della stagione che la Roma già pensa alla prossima. Se le prossime due settimane saranno di stacco per i calciatori, lo stesso non si potrà dire per i legali e i dirigenti del club che lavoreranno al closing con Friedkin. Il tutto dovrà essere ultimato entro il 17 agosto, mentre dieci giorni dopo è stato programmato il raduno a Trigoria. Dunque appuntamento il 27 mattina per un ciclo di tamponi, ma niente visite mediche per l'idoneità perché la squadra le ha già svolte prima della ripartenza dopo il lockdown e avranno validità anche per la prossima stagione.

Il primo allenamento verrà svolto il 28 e subito dopo i nazionali lasceranno Trigoria per aggregarsi alle rispettive selezioni per le amichevoli e le partite della Nations League in programma. Fonseca ha comunque dato i compiti a casa per questi venti giorni di stacco. I calciatori dovranno seguire un programma di allenamento personalizzato e sono stati dotati di un gps per monitorare le condizioni fisiche. L’obiettivo è quello di ritrovare i giocatori in un buono stato visto che poi Fonseca avrà a disposizione non più di tre settimane per preparare il nuovo campionato. Lo start per ora è fissato al 19 settembre, per l’ufficialità manca solo il sì definitivo della FIGC.