Roma, Fonseca: "Bene Kolarov da centrale, soluzione riproponibile anche in futuro"

vedi letture

La Roma vince soffrendo con l'Hellas Verona e blinda il quinto posto in classifica. Dopo il fischio finale, Paulo Fonseca, tecnico dei giallorossi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

Questa è stata la vittoria più difficile delle ultime tre.

"È sempre difficile giocare contro squadre come l'Hellas. Ma penso che abbiamo vinto bene. È vero che avremmo potuto chiuderla prima, abbiamo avuto diverse occasioni. Difensivamente siamo stati ottimi, Pau Lopez non ha fatto praticamente nulla".

Nella ripresa si dovevano sfruttare meglio gli spazi?

"Abbiamo creato diverse situazioni chiare, avendo più spazi in contropiede. Non è facile giocare contro una squadra che pressa uomo su uomo, ma penso che abbiamo gestito bene i contropiedi, c'è mancata soltanto la finalizzazione".

Mancini che sgrida Zaniolo nel finale è un segnale positivo per la fame della squadra?

"Mancini ha un grande atteggiamento, sono con lui. Zaniolo deve fare di più per aiutare la squadra, e stasera non l'ha fatto".

Cosa deve correggere nel suo atteggiamento?

"Deve capire che quando entra deve lavorare per la squadra, prima di ogni altra cosa. Oggi non mi è piaciuto, non ha aiutato la squadra. Non sono soddisfatto del suo atteggiamento questa sera".

Dopo il gol Dzeko ha avuto un atteggiamento quasi polemico.

"Non ho visto niente. Quando la squadra era in difficoltà ha dato una mano. A volte è normale, quando aspetti il passaggio e non arriva".

Come ha visto Kolarov nella difesa a tre?

"Mi è piaciuto molto, si può ripetere anche in futuro".