Roma, Fonseca: "Buona partita, abbiamo sbagliato l'ultima decisione"

Dopo il pareggio a San Siro contro l'Inter, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo sbagliato la decisione negli ultimi metri ma abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo fatto avuto momenti in totale controllo della partita".

Qualche errore in fase di impostazione dove l'Inter ha creato pericoli.

"E' vero perchè le principali occasioni dell'Inter sono arrivati per errori nostri in fase di impostazioni. Devo dire che abbiamo cercato di iniziare il gioco senza paura. A volte abbiamo sbagliato ma io voglio coraggio".

La difesa ha dato una grande mano.

"Difensivamente la nostra strategia è stata molto buona. E' vero che Mancini e Smalling hanno fatto una bella partita. Penso che tutta la squadra ha difeso bene. All'inizio non vogliamo difendere ma non è facile giocare contro l'Inter. Penso che abbiamo fatto una partita sicura difensivamente".

Mirante?

"Ha fatto molto bene. Mirante è un buon portiere. Ha fatto una partita molto bella".

Quinto attacco e quinta difesa del campionato. Dove dovete ancora migliorare?

"La squadra è migliorata molto ma dobbiamo migliorare l'ultimo passaggio".

La dimensione di questa Roma?

"Adesso non è molto importante la posizione. Io dico sempre che la cosa più importante è la prossima partita. Ora giocheremo contro il Wolfsberger, che sarà decisivo".

Florenzi è la terza scelta a destra?

"No. E' una questione di opzioni. Florenzi lavora sempre molto bene. Quando Santon si è infortunato, ho pensato che per questa partita Spinazzola era l'opzione migliore".

Personalità e consapevolezza che ha questa squadra.

"Per giocare contro squadre come l'Inter, abbiamo bisogno di essere coraggiosi. E' importante avere la palla contro questo tipo di squadra e abbiamo avuto molto coraggio tentando sempre di giocare. Abbiamo sbagliato l'ultima decisione".