Roma, Fonseca: "Chi gioca con questa maglia deve avere coraggio"

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha commentato così la vittoria per 3-1 contro la SPAL ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, sbagliando qualche occasione di troppo. Ma ho visto intensità, velocità, lo svantaggio durante l'intervallo era ingiusto. Nel secondo tempo abbiamo creato di più e siamo stati bravi a ribaltare il punteggio. Oggi era importante vincere, è questo lo spirito di squadra con cui dovremo affrontare anche i prossimi impegni. I giocatori sanno che per me il coraggio è ciò che conta di più, anche più della vittoria: chi gioca per questa maglia deve avere coraggio”.

I trequartisti al momento infortunati accetteranno le sue scelte?

"La concorrenza in quella posizione di campo è cosa buona, per me e per loro che dovranno lottare per una maglia. In breve tempo avremo tutti a disposizione".

Esultanza del gruppo con Florenzi?

"Ha giocato molto bene oggi. Come ho sempre detto, è un professionista e con lui non ho alcun problema. Valuto diverse opzioni".