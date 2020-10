Roma, Fonseca: "Cinque o sei cambi? Anche di più, ho totale fiducia nella mia rosa"

Parlando in conferenza stampa in vista della sfida contro lo Young Boys, valida per la prima giornata di Europa League, Paulo Fonseca, tecnico della Roma, analizza anche il discorso turnover: "E' importante avere giocatori esperti, ma anche giovani come Villar o Carles Perez. Sono giocatori in cui noi abbiamo molta fiducia e nel presente. Cambiare 5-6 giocatori domani? "Anche di più, ho la totale fiducia nei miei giocatori".

