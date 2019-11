Roma, Fonseca: "Col 'Gladbach risultato ingiusto. Recuperi importanti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine del ko contro il Borussia Moenchengladbach il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Roma TV:

Un ko difficile da digerire.

"Penso che non sia un risultato giusto, così come quello nella partita d’andata. Adesso dobbiamo pensare a vincere le ultime due partite per ottenere il pass".

Come avevo preparato la partita?

"Nel primo tempo la partita è stata equilibrata, nella ripresa abbiamo avuto 4-5 occasioni per segnare, abbiamo controllato per tutta la frazione il gioco. Il calcio è così, non è giusto, ma dobbiamo pensare alla partita col Parma. E a vincere le ultime due in questa competizione".

I recuperi degli infortunati?

"È importante che questi giocatori possano tornare ad aiutarci. Diawara ha giocato un po’ di più degli altri, ma devono tutti lavorare tanto per tornare a buoni livelli".

Il rientro in campionato?

"Ora dobbiamo solo pensare al Parma, i ragazzi hanno lavorato e lottato, non posso dire niente su di loro. Non possiamo dimenticare che abbiamo giocato con la prima della Bundesliga, ma penso che tutti abbiano fatto di tutto per vincere la partita".