Roma, Fonseca: "Dzeko ha capito che tutti noi volevamo restasse"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha analizzato il poker casalingo dei giallorossi sul Basaksehir ai microfoni di Sky Sport: "Il primo tempo non mi è piaciuto, non abbiamo pressato bene, la squadra non rispettava le distanze. Nel secondo tempo siamo migliorati e abbiamo creato molto. È stata importante la partita con la Lazio, per capire che non abbiamo fatto bene in difesa. Abbiamo parlato e ci siamo detti che ci vuole più aggressività. La squadra sta imparando e io sono felice di questo gioco. I giocatori sanno che devono essere sempre sulle linee di passaggio, per noi è importante. La squadra deve essere corta in ogni momento, soprattutto quando l'altra squadra fa pressione sui difensori. Sono fiducioso, tutti i giocatori hanno capito quello che voglio. Sono aperti alla mia idea di calcio. È importante non subire gol, ma penso che offensivamente la squadra stia bene. Come ho convinto Dzeko a restare? Parlando molto con lui, è stato importante per lui capire che tutta la squadra e i tifosi volevano che restasse. Il mio gioco è ideale per lui. Cosa mi è piaciuto più di Roma? Mi piace dove abito, Piazza di Spagna, il Colosseo... ce ne sono tanti".