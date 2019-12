© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quale futuro per il capitano della Roma Alessandro Florenzi. Da tempo il giocatore sta valutando il possibile addio alla Roma per non perdere l'Europeo estivo, anche se una decisione in merito non è ancora arrivata. Alla Gazzetta dello Sport, il tecnico Paulo Fonseca si è così espresso: "Lo capisco, sono consapevole di quello che rappresenta per club e tifosi. E' un grandissimo professionista, non abbiamo mai avuto problemi, con lui ho un ottimo rapporto. Resta sempre un'opzione tecnica, ma questo vale anche per gli altri. Io devo pensare solo al bene della Roma. Non posso pensare al fatto se Florenzi giochi o meno in Nazionale, anche se lo comprendo".