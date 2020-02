Roma, Fonseca: "Gara difficile da spiegare. È mancato l'equilibrio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha commentato ai microfoni di Sky Sport il match perso per 4-2 sul campo del Sassuolo: “Per me è difficile spiegare come mai abbiamo fatto una partita così, soprattutto il primo tempo. È difficile da spiegare. Siamo stati squilibrati, i giocatori hanno perso la testa, nel primo tempo non abbiamo giocato. Non è una questione tecnica o tattica. Abbiamo fatto una grande partita contro la Lazio, non so perché oggi abbiamo giocato così”.

Non si poteva abbassare la linea della squadra? “Devo dire che siamo entrati bene in partita, ma la prima volta che il Sassuolo è arrivato in porta ha fatto gol. Dopo aver preso il primo gol dovevamo recuperare meglio la palla, ma abbiamo lasciato troppi spazi”.

Oggi sembrava facilissimo fare gol alla Roma, è un problema tattico o fisico? Che fine ha fatto Kolarov? “È un’opzione, ma Spinazzola ha fatto una grande partita contro la Lazio e pensavo di non doverlo cambiare. Spinazzola ha giocato molto bene. Non abbiamo cambiato niente tatticamente, abbiamo giocato come sempre. Sicuramente stiamo prendendo più gol, dobbiamo lavorare su questo”.

Ci sono stati anche degli errori individuali? “Sicuramente quando abbiamo iniziato a pressare alto abbiamo lasciato troppi spazi. Non abbiamo vinto quasi nessun duello e questo è un problema”.

Cosa vi ha lasciato il dopo derby? “Io ho parlato prima della partita con i giocatori ed ero preoccupato. Dovevamo avere lo stesso atteggiamento avuto contro la Lazio. Difficile spiegare come mai abbiamo perso così l’equilibrio dopo il primo gol”.