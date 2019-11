Roma, Fonseca insegue Spalletti e si affida ai soliti per mantenere il podio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La gara del Tardini chiude il secondo tour de force della stagione. Subito dopo ci sarà il rompete le righe, l’ultimo prima di Natale per le Nazionali. La Roma vuole dimenticare la sconfitta in Germania che complica, ma non pregiudica, il passaggio del turno in Europa League e l’obiettivo è andare alla pausa mantenendo il terzo posto conquistato domenica scorsa contro il Napoli. Ai giallorossi manca il podio prima del terzo stop per le Nazionali da tre stagioni. L’ultimo a riuscirci fu Spalletti che addirittura arrivò al break di novembre secondo e a soli 4 punti dalla Juventus (prima). Era l’annata 2016-17 e nelle successive due con Di Francesco a questo punto della stagione arrivarono un 5° e 6° posto. Fonseca, invece, ha ridato entusiasmo alla squadra con il tecnico portoghese pronto a emulare il più possibile Spalletti. Vincendo a Parma la Roma andrebbe a 25 punti (a fronte dei 26 del 2016-17) centrando la settima vittoria in campionato. Con l’allenatore di Certaldo furono 8 dopo le prime dodici, ma con una sconfitta in più. Anche le reti fatte erano di molto superiori (già 29 contro le 12 attuali), ma l’ex Shakhtar può contare su una difesa migliore.

SOLITI - Un equilibrio dato da Smalling al centro della difesa e Mancini in mediana, entrambi confermati anche questo pomeriggio al Tardini. “Non cambierò molto” ha detto ieri Fonseca in conferenza stampa, ma se possibile non andrà a toccare proprio nulla se non il rientro di Spinazola a destra al posto di Santon. Il resto della difesa è presto fatto con Fazio, Smalling e Kolarov. Al fianco di Mancini ci sarà Veretout, mentre sulla trequarti Under e Perotti non sono ancora al meglio, dunque spazio a Zaniolo, Pastore e Kluvert con Dzeko unica punta per l’ultima fatica prima della sosta.