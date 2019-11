Roma, Fonseca: "Mkhitaryan è pronto ma non per giocare 90 minuti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Verona, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato delle condizioni fisiche di Henrik Mkhitaryan: "È pronto, ma non per giocare 90 minuti. Ogni giorno migliora. Sta lavorando bene e penso che può entrare in qualche momento nella nostra squadra. Per un allenatore è meglio quando abbiamo tutti i giocatori. Poi è difficile fare le scelte per la partita, ma è sicuramente meglio quando ci sono tutti".

Chi giocherà sulla fascia?: "Noi abbiamo tre possibilità: Santon, Spinazzola e Florenzi. Alessandro è pronto e la mia decisione la devo ancora pensare in base alle caratteristiche dell'altra squadra. Santon giovedì ha fatto bene e anche Florenzi contro il Brescia. Sono tre soluzioni che abbiamo".