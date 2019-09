Roma, Fonseca: "Mkhitaryan sta bene. Smalling al top con l'Atalanta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anche alcune indicazioni sulle condizioni dei singoli durante la conferenza stampa di oggi di Paulo Fonseca, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida al Bologna di domani: "Mkhitaryan sta bene fisicamente ed è arrivato in ottime condizioni. Aveva giocato con l'Arsenal. Quella contro il Sassuolo è stata la prima partita e c'erano state poche occasioni per allenarci insieme. Il suo margine di miglioramento è notevole.

Le condizioni di Smalling: "Dopo la partita in Europa ha ripreso ad allenarsi con noi, ma non è al top. Ho optato per fargli fare un allenamento personalizzato in questi giorni per averlo al meglio contro l'Atalanta".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale!