LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Importante rimanere equilibrati. Miha un lottatore"

12.40 - Alla vigilia della prima trasferta stagionale, la Roma vuole dare continuità di risultato e prestazione dopo le vittorie con il Sassuolo in campionato e con l'Istanbul Basaksehir in Europa League. Domani affronta il Bologna al Dall'Ara e oggi Fonseca (ore 13) presenta il match in conferenza stampa a Trigoria. Questo il live testuale di TMW:

Come ha trovato la squadra dopo l'Europa League?

"La squadra sta bene fisicamente ed è motivata. Abbiamo avuto il vantaggio di poter cambiare dei giocatori e domani giocheranno dei calciatori che non sono stati utilizzati".

Che insidie nasconde il Bologna?

"E' un test eccellente per misurare le nostre capacità. Sono in testa alla classifica e sono imbattuti. E' una squadra motivata e riflette il carattere del proprio mister. Siamo sempre pronti per questo genere di partite".

Meglio giocare con un regista o due mediani? La coppia Veretout-Cristante è quella che da più garanzie?

"Prima di tutto vorrei dire che la gara di Europa League aveva caratteristiche diverse da quelle del campionato e per questo abbiamo giocato con un giocatore più fisico come Diawara. Domani non vi sembrerà nuovo, invece, ma giocheranno Veretout e Cristante. L'utilizzo di questi giocatori dipende dalla fase di gioco e dal sistema dell'avversario. Quando vogliamo giocare più alto giochiamo con uno o magari facciamo il contrario se vogliamo costruire dal basso. E' un concetto dinamico".

Come sta Mkhitaryan?

"Sta bene fisicamente ed è arrivato in ottime condizioni. Aveva giocato con l'Arsenal. Quella contro il Sassuolo è stata la prima partita e c'erano state poche occasioni per allenarci insieme. Il suo margine di miglioramento è notevole".

Come sta Smalling?

"Dopo la partita in Europa ha ripreso ad allenarsi con noi, ma non è al top. Ho optato per fargli fare un allenamento personalizzato in questi giorni per averlo al meglio contro l'Atalanta".

Fazio e Kolarov hanno giocato sempre titolari: domani possono riposare?

"Kolarov ha sempre giocato, ma non possiamo risparmiare tutti. Vedremo domani se sarà del match oppure no".

Vedendo questo Bologna cambierà qualcosa nel suo gioco?

"Conoscendo la qualità del Bologna e il buon momento che sta attraversando noi non cambieremo il nostro modo di affrontare la partita."

Quanto dovete lavorare ancora sul possesso palla?

"In Italia ho visto che non è facile far registrare grandi differenze in termini di possesso vista la qualità delle squadre. Spesso dipende dal tipo di partita. Sicuramente resta un aspetto sul quale migliorare. Tutte le squadre in A hanno una buona qualità e dei chiari principi offensivi. Non è facile creare questo divario netto".

Su Mihajlovic

"Ovviamente ho appreso con tristezza la notizia del suo stato di salute. Lui è un lottatore e domani saremo avversari in campo. Gli auguro di vincere la sua battaglia perché questa è una questione molto più importante della partita di domani".

Spinazzola lo vede più un'alternativa a destra?

"Si finora l'ho utilizzato a destra, ma può essere un'alternativa anche a sinistra. Per ora abbiamo dovuto ragionare anche con l'infortunio di Zappacosta".

Cosa ha fatto per cambiare l'umore della squadra?

"Siamo ancora all'inizio del percorso per fare una valutazione. Quest'aspetto ha molto a che fare con il nostro modo di essere. Io sono positivo e ottimista e cerco di trasmetterlo. L'importante è rimanere equilibrati. Nelle vittorie non è detto che tutto vada bene così come non va tutto male quando si perde. Questo messaggio deve passare ai nostri calciatori. Se nella vita non crediamo in quello che facciamo è difficile conquistare qualcosa. E' sempre importante poi l'equilibrio e questo è stato un gruppo che si è mostrato sempre aperto e positivo in ogni situazione".

Come imposterà la gara?

"Sono due squadre molto forti dal punto di vista fisico. Squadre che in diversi momenti della gara possono giocare uomo contro uomo e noi ci siamo focalizzati su questo. Evidentemente serve essere forti e presenti nei duelli fisici oltre a essere molto mobili. Credo la squadra sia pronta".

