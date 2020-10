Roma, Fonseca: "Noi al livello di Juve e Inter? Non creiamo ingiusta pressione alla squadra"

vedi letture

Intervistato da Roma TV, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha commentato così la vittoria di oggi contro il Benevento: "Oggi sono soddisfatto - ha esordito -. Abbiamo creato molto e segnato 5 gol. I due che abbiamo preso sono uno sfortunato e uno su rigore. La squadra ha giocato bene, sicura, e ha portato a casa la partita”.

Su Cristante: “Ha giocato una bellissima partita. All’inizio ha giocato più avanti e dopo ha fatto bene anche dietro. Per me ha fatto una grande partita”.

Sulla posizione di Pellegrini: “Volevo avere un giocatore in più in avanti, per questo abbiamo cambiato per poter pressare più in alto”.

Questa è la dodicesima partita che la Roma non perde, ma non viene paragonata alle big. “Penso che dobbiamo essere equilibrati e realisti. Sappiamo degli investimenti di Juventus e Inter. Non dobbiamo creare un’ingiusta pressione alla squadra e lasciarla pensare a partita dopo partita”.