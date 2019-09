Roma, Fonseca: "Non è facile vincere fuori casa. Bene Diawara"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il successo esterno sul campo del Lecce: “Quella di oggi è stata una vittoria molto importante, non è mai facile vincere fuori casa. Sono tre punti importanti. Abbiamo fatto una bona partita, in cui potevamo fare 5-6 gol, abbiamo anche sbagliato un rigore. Nel secondo tempo il Lecce non ha avuto occasioni da gol. Le decisioni negli ultimi metri sono importanti, abbiamo creato molto ma sbagliato nell’ultima zona del campo. Il Lecce nella ripresa si è abbassato molto, non abbiamo avuto molti spazi per entrare negli ultimi metri, ma abbiamo girato bene la palla, ci siamo procurati lo spazio, ma era difficile entrare con la loro linea difensiva molto stretta. È importante quando cambiamo la formazione che i giocatori giochino bene: Diawara ha giocato bene e anche la coppia Mancini – Smalling si è comportata bene. Col Wolfsberger dobbiamo pensare che è una partita difficile. Hanno vinto 4-0 col Borussia, sono una squadra forte: dobbiamo cambiare giocatori perché non è facile disputare tante partite in poco tempo”.